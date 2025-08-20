POLÍTICATÜRKİYECULTURAREPORTAGENS ESPECIAISOPINIÃO
Vistos do Clima: Realojamento acima da Prevenção
Ciência & Tecnologia
A nação insular de Tuvalu, no Pacífico, está a desaparecer. Duas das suas nove ilhas baixas de coral já estão a desaparecer no fundo do mar.
20 de agosto de 2025

Tuvalu, uma das nações mais ameaçadas pelo clima, assinou um acordo histórico com a Austrália para dar aos seus cidadãos uma opção de migração antes que as suas ilhas desapareçam. Mas à medida que milhares de pessoas se candidatam a um novo visto climático, surgem questões mais importantes para outras nações que se estão a afundar: Quem é salvo, quem decide e será que as nações mais ricas estão a dar prioridade à relocalização em vez de às causas profundas e à prevenção das alterações climáticas?

