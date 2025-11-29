OUÇA
CuriosaMente
Estudantes turcos do ensino secundário fazem história no CERN
08:58
Conferência sobre Alterações Climáticas 2026: Diplomacia de Cimeira e Candidatura da Türkiye
08:51
Acordo global para a crise do plástico está bloqueado
07:46
Como os Estados turcos estão a procurar a unidade através de um alfabeto comum
09:19
Como o caminho de ferro otomano do Hejaz pode voltar a servir os peregrinos do Hajj
10:30
Hoje em Destaque
Hoje em Destaque | 28.11.2025
03:38
Hoje em Destaque | 27.11.2025
04:54
Hoje em Destaque | 26.11.2025
04:30
Hoje em Destaque | 25.11.2025
05:23
Hoje em Destaque | 24.11.2025
03:58