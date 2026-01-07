POLÍTICATÜRKİYECULTURAREPORTAGENS ESPECIAISOPINIÃO
Síria suspende voos no aeroporto de Alepo depois de ataques terroristas do SDF liderado pelo YPG
Autoridades de aviação da Síria suspendem voos por 24 horas após ataques em Alepo.
ONU diz que intervenção dos EUA na Venezuela prejudicou o direito internacional
Zohran Mamdani fez juramento com o Alcorão, uma primeira vez para um Mayor de Nova Iorque
Associação de Língua Turca nomeia a palavra do ano de 2025: 'Consciência digital':
Autoridades suíças admitem falha em inspeções de prevenção de incêndios no bar "Le Constellation"
O Le Constellation em Crans-Montana não era inspecionado há cinco anos antes do incêndio de Ano Novo que matou 40 pessoas e feriu 116, sendo que a idade média das vítimas era de apenas 19 anos de idade.
OPINIÃO
Por Ozan Ahmet Çetin
UE recusa reconhecer a presidente interina da Venezuela
Porta-voz da UE destaca a necessidade de uma transição democrática que inclua “líderes da oposição democraticamente eleitos”.
Onda de frio intenso atinge partes da Europa, causando transtornos nas viagens
Centenas de voos foram cancelados na Holanda, cinco pessoas morreram em acidentes em estradas geladas na França, e o Reino Unido alertou que os perigos de inverno continuariam esta semana.
Trump discute opções, incluindo militares, para adquirir a Gronelândia, diz a Casa Branca
“O Presidente e a sua equipa estão a discutir uma gama de opções para alcançar este importante objectivo de política externa, e, claro, utilizar as forças armadas dos EUA é sempre uma opção ao dispor do comandante-em-chefe”, disse a Casa Branca.
Erdogan levanta preocupações sobre a Venezuela e Gaza em conversa com Trump
Política
Espanha e cinco países da América Latina repudiam 'ação militar dos EUA' na Venezuela
Primeira-ministra da Dinamarca pede a Trump que pare de ameaçar tomar a Gronelândia
Trump adverte a Colômbia e aponta para Cuba após a captura de Maduro
Vice-presidente da Venezuela ataca Trump e condena o sequestro de Maduro como 'bárbaro'
Vídeos
Angelina Jolie visita o posto fronteiriço de Rafah, no Egito, na fronteira com Gaza
00:32
Soldados israelitas disparam contra Gaza enquanto celebram o Ano Novo
00:20
Trump diz que Petro "tem que ter cuidado com o seu c*"
00:49
Casa Branca partilha imagens de Maduro a ser levado sob escolta diante das câmaras
00:11
Manifestação massiva pela Palestina na Ponte Galata em Istambul
00:26
Destaque
Presidente interina da Venezuela pede colaboração dos EUA após a captura de Maduro
Cultura
Serviço postal da Dinamarca interrompe entregas de cartas, encerrando um legado de 400 anos
Papa Leão celebra a véspera de Natal com a primeira missa como pontífice
Karahantepe, na Türkiye, está entre as principais descobertas arqueológicas de 2025
Co-produção da TRT "Palestina 36" entra na lista de indicados ao Óscar de Melhor Filme Internacional
Podcasts
Hoje em Destaque | 07.01.2026
04:19
A morte em massa de abelhas está a perturbar o ecossistema
07:37
Admirável Mundo Novo: Gestão da Inteligência Artificial
05:43
Salep: Um conto de inverno desde o Império Otomano até aos dias de hoje
10:01
O inverno está a chegar: como uma tradição sazonal milenar ainda fervilha nas cozinhas turcas?
09:12
Explore
Havana: 32 combatentes cubanos mortos durante a intervenção dos EUA na Venezuela
'Libertem o nosso presidente', exigem apoiantes de Maduro em manifestação em Caracas
Forças israelitas matam três palestinianos em novos ataques em Gaza
Pelo menos 16 mortos durante semana de protestos no Irão, denuncia grupo de direitos humanos
Türkiye saúda esforços do Conselho de Liderança Presidencial do Iémen para restaurar a estabilidade
Trump diz que os EUA 'vão gerir' a Venezuela até que a transição política aconteça
Ataques dos EUA na Venezuela terão causado pelo menos 40 mortes
Maduro está sob custódia dos EUA para responder a acusações criminais, afirma Rubio a senador
Explosões abalam Caracas perante o aviso de Trump de ataques à Venezuela
Trump diz que os EUA "capturaram" o Presidente da Venezuela, Maduro, e a sua esposa
O que sabemos até ao momento: Venezuela exige prova de vida de Maduro dos EUA
Mundo reage aos ataques dos EUA à Venezuela e à 'captura' do Presidente Maduro
Dezenas de suspeitos de pertencerem ao Daesh foram detidos em novas operações na Türkiye
Ucrânia ordena evacuação em massa de crianças em regiões da linha da frente devido ao avanço russo
Tesla perde o título de maior fabricante de veículos elétricos do mundo para a BYD