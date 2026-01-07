OPINIÃO
Expansão ilegal de colonatos israelitas na Cisjordânia sob ocupação atinge recorde histórico em 2025
Israel aprovou planos para 41 novos colonatos ilegais na Cisjordânia ocupada em 2025, o maior número já registado, de acordo com o grupo de monitorização Peace Now.
Trump discute opções, incluindo militares, para adquirir a Gronelândia, diz a Casa Branca
“O Presidente e a sua equipa estão a discutir uma gama de opções para alcançar este importante objectivo de política externa, e, claro, utilizar as forças armadas dos EUA é sempre uma opção ao dispor do comandante-em-chefe”, disse a Casa Branca.
Presidente Aoun: "Ataques contínuos de Israel ao Líbano levantam sérias questões"
Joseph Aoun condena os ataques israelitas no Líbano, alertando que os ataques visam minar o cessar-fogo em vigor desde novembro de 2024, encerrando mais de um ano de ataques transfronteiriços perante o genocídio de Telavive em Gaza.
Primeira-Ministra do Japão reitera apelo a negociações com a China, em meio a tensões bilaterais
Os comentários de Sanae Takaichi surgem na sequência de um aviso da embaixada chinesa sobre a deterioração da segurança pública em algumas partes do Japão, aconselhando os cidadãos chineses a evitarem viajar para o país.
Angelina Jolie visita o posto fronteiriço de Rafah, no Egito, na fronteira com Gaza
00:32
Soldados israelitas disparam contra Gaza enquanto celebram o Ano Novo
00:20
Trump diz que Petro "tem que ter cuidado com o seu c*"
00:49
Casa Branca partilha imagens de Maduro a ser levado sob escolta diante das câmaras
00:11
Manifestação massiva pela Palestina na Ponte Galata em Istambul
00:26
