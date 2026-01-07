Líder da junta da Guiné confirmado como vencedor da primeira eleição presidencial desde o golpe de 2021
As eleições de 28 de dezembro foram realizadas sob uma nova constituição que revogou a proibição de líderes militares concorrerem a cargos públicos e estendeu o mandato presidencial de cinco para sete anos.
ÚLTIMAS
Crianças sequestradas de escola são libertadas na Nigéria
Os sequestros ocorreram quando Trump alegou assassinatos de cristãos e ameaçou intervenção militar, enquanto a Nigéria refutou fortemente essa abordagem.
Türkiye condena o reconhecimento da Somalilândia por Israel como ilegal e desestabilizador
A medida de Israel faz parte do que a Türkiye considera como políticas expansionistas e esforços para impedir o reconhecimento internacional do Estado da Palestina, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Oncu Keceli.