Líder da junta da Guiné confirmado como vencedor da primeira eleição presidencial desde o golpe de 2021
As eleições de 28 de dezembro foram realizadas sob uma nova constituição que revogou a proibição de líderes militares concorrerem a cargos públicos e estendeu o mandato presidencial de cinco para sete anos.
ONU: Escalada da insegurança leva mais de 4.000 civis a fugir do Cordofão, no Sudão
Três estados do Cordofão testemunharam intensos combates entre o exército e as forças paramilitares RSF, levando dezenas de milhares de pessoas a fugirem.
Houthis declaram eventual presença israelita na Somalilândia como um 'alvo militar'
Israel tornou-se o primeiro país do mundo a reconhecer a Somalilândia como um Estado soberano, gerando condenação.
Türkiye condena o reconhecimento da Somalilândia por Israel como ilegal e desestabilizador
A medida de Israel faz parte do que a Türkiye considera como políticas expansionistas e esforços para impedir o reconhecimento internacional do Estado da Palestina, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Oncu Keceli.
Somália à Beira de Vencer o Terrorismo
Após mais de 30 anos de conflitos e instabilidade, a Somália vive um momento histórico no combate ao terrorismo. O Conselheiro de Segurança Nacional, Embaixador Awes Hagi Yusuf, destaca os avanços sem precedentes alcançados pelo país.
Líbia declara três dias de luto após chefe do exército morrer em acidente de avião perto de Ancara
O chefe do Exército, Mohammed al-Haddad, e quatro oficiais superiores morreram num acidente no sul de Ancara, segundo as autoridades turcas.
