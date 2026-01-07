AMÉRICA LATINA
POLÍTICA
TÜRKİYE
NOVA SÍRIA
GUERRA EM GAZA
REPORTAGENS ESPECIAIS
OPINIÃO
ÚLTIMAS
UE recusa reconhecer a presidente interina da Venezuela
Porta-voz da UE destaca a necessidade de uma transição democrática que inclua “líderes da oposição democraticamente eleitos”.
ÚLTIMAS
Espanha e cinco países da América Latina repudiam 'ação militar dos EUA' na Venezuela
Os seis países convocaram as Nações Unidas numa declaração conjunta para intervir e ajudar a reduzir a escalada da situação na Venezuela.
'Libertem o nosso presidente', exigem apoiantes de Maduro em manifestação em Caracas
Trump diz que os EUA 'vão gerir' a Venezuela até que a transição política aconteça
Trump adverte a Colômbia e aponta para Cuba após a captura de Maduro
Vice-presidente da Venezuela ataca Trump e condena o sequestro de Maduro como 'bárbaro'
Espanha e cinco países da América Latina repudiam 'ação militar dos EUA' na Venezuela
Os seis países convocaram as Nações Unidas numa declaração conjunta para intervir e ajudar a reduzir a escalada da situação na Venezuela.
'Libertem o nosso presidente', exigem apoiantes de Maduro em manifestação em Caracas
Trump diz que os EUA 'vão gerir' a Venezuela até que a transição política aconteça
Trump adverte a Colômbia e aponta para Cuba após a captura de Maduro
Vice-presidente da Venezuela ataca Trump e condena o sequestro de Maduro como 'bárbaro'
ONU diz que intervenção dos EUA na Venezuela prejudicou o direito internacional
A ONU alertou que as ações de Washington em Caracas correm o risco de agravar a crise na Venezuela, ao mesmo tempo que estabelecem um precedente perigoso para o uso unilateral da força.
Presidente do México denuncia a intervenção militar dos EUA na Venezuela
A Presidente Sheinbaum descartou a possibilidade de uma intervenção semelhante em território mexicano.
Explosões e tiroteios foram relatados perto do palácio presidencial da Venezuela
Vídeos não verificados nas redes sociais mostram homens armados e comboios militares perto do palácio presidencial em Caracas.
Presidente interina da Venezuela pede colaboração dos EUA após a captura de Maduro
'Convidamos o governo dos EUA a colaborar connosco numa agenda de cooperação orientada para o desenvolvimento partilhado,' disse Delcy Rodríguez em comunicado.
Havana: 32 combatentes cubanos mortos durante a intervenção dos EUA na Venezuela
Havana declara dois dias de luto pelos combatentes cubanos mortos numa operação dos EUA que levou à captura do Presidente venezuelano Maduro.
Espanha e cinco países da América Latina repudiam 'ação militar dos EUA' na Venezuela
Os seis países convocaram as Nações Unidas numa declaração conjunta para intervir e ajudar a reduzir a escalada da situação na Venezuela.
'Libertem o nosso presidente', exigem apoiantes de Maduro em manifestação em Caracas
Trump diz que os EUA 'vão gerir' a Venezuela até que a transição política aconteça
Trump adverte a Colômbia e aponta para Cuba após a captura de Maduro
Vice-presidente da Venezuela ataca Trump e condena o sequestro de Maduro como 'bárbaro'
Espanha e cinco países da América Latina repudiam 'ação militar dos EUA' na Venezuela
Os seis países convocaram as Nações Unidas numa declaração conjunta para intervir e ajudar a reduzir a escalada da situação na Venezuela.
'Libertem o nosso presidente', exigem apoiantes de Maduro em manifestação em Caracas
Trump diz que os EUA 'vão gerir' a Venezuela até que a transição política aconteça
Trump adverte a Colômbia e aponta para Cuba após a captura de Maduro
Vice-presidente da Venezuela ataca Trump e condena o sequestro de Maduro como 'bárbaro'
Carregar Mais
1x
00:00
00:00