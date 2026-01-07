AMÉRICA LATINA
UE recusa reconhecer a presidente interina da Venezuela
Porta-voz da UE destaca a necessidade de uma transição democrática que inclua “líderes da oposição democraticamente eleitos”.
UE recusa reconhecer a presidente interina da Venezuela
ÚLTIMAS
opinion
ONU diz que intervenção dos EUA na Venezuela prejudicou o direito internacional
A ONU alertou que as ações de Washington em Caracas correm o risco de agravar a crise na Venezuela, ao mesmo tempo que estabelecem um precedente perigoso para o uso unilateral da força.
ONU diz que intervenção dos EUA na Venezuela prejudicou o direito internacional
Presidente do México denuncia a intervenção militar dos EUA na Venezuela
A Presidente Sheinbaum descartou a possibilidade de uma intervenção semelhante em território mexicano.
Presidente do México denuncia a intervenção militar dos EUA na Venezuela
Explosões e tiroteios foram relatados perto do palácio presidencial da Venezuela
Vídeos não verificados nas redes sociais mostram homens armados e comboios militares perto do palácio presidencial em Caracas.
Explosões e tiroteios foram relatados perto do palácio presidencial da Venezuela
Presidente interina da Venezuela pede colaboração dos EUA após a captura de Maduro
'Convidamos o governo dos EUA a colaborar connosco numa agenda de cooperação orientada para o desenvolvimento partilhado,' disse Delcy Rodríguez em comunicado.
Presidente interina da Venezuela pede colaboração dos EUA após a captura de Maduro
Havana: 32 combatentes cubanos mortos durante a intervenção dos EUA na Venezuela
Havana declara dois dias de luto pelos combatentes cubanos mortos numa operação dos EUA que levou à captura do Presidente venezuelano Maduro.
Havana: 32 combatentes cubanos mortos durante a intervenção dos EUA na Venezuela