CIÊNCIA & TECNOLOGIA
Taiwan inaugura a nova grande instalação de computação em nuvem, avançando no plano de 'IA soberana'
A nova instalação de computação em nuvem de Tainan visa fortalecer a vantagem tecnológica de Taiwan, apoiando simultaneamente o desenvolvimento global da IA através da expansão da capacidade de computação.
Taiwan inaugura a nova grande instalação de computação em nuvem, avançando no plano de 'IA soberana'
ÚLTIMAS
opinion
Japão revela o seu plano para o aumento do uso de IA para 80% da população
O plano governamental inclui atrair quase 6,4 mil milhões de dólares em investimento privado para impulsionar a investigação em IA e a tecnologia nacional.
Japão revela o seu plano para o aumento do uso de IA para 80% da população
Impulsionando a revolução: nascida durante os embargos, gigante da defesa turca Aselsan faz 50 anos
A empresa turca está agora entre as melhores do mundo, desenvolvendo tecnologias de defesa de ponta que são exportadas para países em todo o mundo.
Impulsionando a revolução: nascida durante os embargos, gigante da defesa turca Aselsan faz 50 anos
Trump nega alterações climáticas; especialistas dizem que desinformação é agora uma crise por si só
Especialistas de mais de 100 países reuniram-se em Paris para iniciar a próxima avaliação do IPCC perante a desinformação crescente e tensões políticas.
Trump nega alterações climáticas; especialistas dizem que desinformação é agora uma crise por si só
Brasil aprova a primeira vacina do mundo contra a dengue em dose única
A nova vacina mostrou 91,6% de eficácia contra a dengue grave durante os ensaios clínicos, que envolveram mais de 16.000 voluntários.
Brasil aprova a primeira vacina do mundo contra a dengue em dose única
Trump assina decreto criando a iniciativa de IA “Missão Génesis”
A Casa Branca afirma que o projecto visa acelerar os avanços científicos unificando a infraestrutura de IA dos EUA.
Trump assina decreto criando a iniciativa de IA “Missão Génesis”