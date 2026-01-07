Taiwan inaugura a nova grande instalação de computação em nuvem, avançando no plano de 'IA soberana'
A nova instalação de computação em nuvem de Tainan visa fortalecer a vantagem tecnológica de Taiwan, apoiando simultaneamente o desenvolvimento global da IA através da expansão da capacidade de computação.
