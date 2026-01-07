OPINIÃO
O que a proibição de livros em Caxemira revela sobre a democracia da Índia
A proibição generalizada de 25 livros pela administração indiana, incluindo o meu, é um apagamento calculado da história, da política e da dissidência de Caxemira, substituindo as nuances por uma narrativa aprovada pelo Estado.
Karahantepe, na Türkiye, está entre as principais descobertas arqueológicas de 2025
O local em Sanliurfa, parte do projeto "Taş Tepeler" (Colinas de Pedras) da Türkiye, foi destaque na capa da Revista Arqueologia, reforçando a sua crescente importância na reformulação do entendimento sobre a história humana primitiva.
Türkiye recebe de volta os artefactos anatólios saqueados dos EUA
A entrega em Nova Iorque marca outra vitória na campanha de Ancara para recuperar antiguidades contrabandeadas para o estrangeiro, enquanto autoridades norte-americanas e turcas promovem uma cooperação contra o tráfico global de património.