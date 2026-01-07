CULTURA
Serviço postal da Dinamarca interrompe entregas de cartas, encerrando um legado de 400 anos
A decisão surge num momento em que a digitalização faz com que o volume de cartas no país diminua drasticamente.
Anuradha Bhasin
Maria Hamid
Kavitha Iyer
Por Nilosree Biswas
Por Yusuf Kamadan
Associação de Língua Turca nomeia a palavra do ano de 2025: 'Consciência digital':
A Associação da Língua Turca (TDK) diz que o termo reflete como a responsabilidade moral é cada vez mais reduzida a cliques online e gestos simbólicos na era digital.
Papa Leão celebra a véspera de Natal com a primeira missa como pontífice
O Papa Leão XIV aproveitou a ocasião para criticar o materialismo e sinalizar o que os observadores veem como um regresso às tradições mais antigas da Igreja.
Karahantepe, na Türkiye, está entre as principais descobertas arqueológicas de 2025
O local em Sanliurfa, parte do projeto "Taş Tepeler" (Colinas de Pedras) da Türkiye, foi destaque na capa da Revista Arqueologia, reforçando a sua crescente importância na reformulação do entendimento sobre a história humana primitiva.
Co-produção da TRT "Palestina 36" entra na lista de indicados ao Óscar de Melhor Filme Internacional
O filme lança luz sobre um momento crucial da história da Palestina, a entrega das terras palestinianas para imigrantes judeus pelas autoridades britânicas.
Dia Mundial das Línguas Túrquicas: Porque este dia é importante para a herança partilhada
Uma decisão adotada em Samarcanda reconhece as línguas turcas como um património cultural global partilhado - ligando inscrições antigas à diplomacia, educação e identidade modernas.
Türkiye recebe de volta os artefactos anatólios saqueados dos EUA
A entrega em Nova Iorque marca outra vitória na campanha de Ancara para recuperar antiguidades contrabandeadas para o estrangeiro, enquanto autoridades norte-americanas e turcas promovem uma cooperação contra o tráfico global de património.
