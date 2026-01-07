EUROPA
Autoridades suíças admitem falha em inspeções de prevenção de incêndios no bar "Le Constellation"
O Le Constellation em Crans-Montana não era inspecionado há cinco anos antes do incêndio de Ano Novo que matou 40 pessoas e feriu 116, sendo que a idade média das vítimas era de apenas 19 anos de idade.
Autoridades suíças admitem falha em inspeções de prevenção de incêndios no bar "Le Constellation"
ÚLTIMAS
opinion
Onda de frio intenso atinge partes da Europa, causando transtornos nas viagens
Centenas de voos foram cancelados na Holanda, cinco pessoas morreram em acidentes em estradas geladas na França, e o Reino Unido alertou que os perigos de inverno continuariam esta semana.
Onda de frio intenso atinge partes da Europa, causando transtornos nas viagens
Europa apoia a Dinamarca e rejeita a pressão de Trump para assumir o controlo da Gronelândia
Líderes de toda a Europa sublinham a soberania, a integridade territorial e o direito dos groenlandeses a decidir o seu futuro, numa altura em que um alto assessor de Trump afirma que nenhum país lutará contra Washington pela Gronelândia.
Europa apoia a Dinamarca e rejeita a pressão de Trump para assumir o controlo da Gronelândia
26 países da UE pedem respeito pelo direito internacional após intervenção militar na Venezuela
A declaração, emitida pela chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, foi apoiada por todos os Estados-membros da UE, exceto a Hungria.
26 países da UE pedem respeito pelo direito internacional após intervenção militar na Venezuela
Primeira-ministra da Dinamarca pede a Trump que pare de ameaçar tomar a Gronelândia
"Os EUA não têm o direito de anexar nenhum dos três países do Reino da Dinamarca", afirma a Primeira-ministra Mette Frederiksen.
Primeira-ministra da Dinamarca pede a Trump que pare de ameaçar tomar a Gronelândia
Dois mortos e centenas de detidos durante as celebrações de passagem de ano na Alemanha
Pelo menos 24 polícias ficaram feridos depois de serem atacados com foguetes em várias cidades, de acordo com os relatos.
Dois mortos e centenas de detidos durante as celebrações de passagem de ano na Alemanha