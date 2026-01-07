ÚLTIMAS
Dezenas de mortos e muitos feridos em incêndio que consumiu bar em estância de esqui suíça
O jornal local Le Nouvelliste, citando as suas fontes, informou "um saldo pesado", com cerca de 40 pessoas mortas e aproximadamente 100 feridas.
Europa apoia a Dinamarca e rejeita a pressão de Trump para assumir o controlo da Gronelândia
Líderes de toda a Europa sublinham a soberania, a integridade territorial e o direito dos groenlandeses a decidir o seu futuro, numa altura em que um alto assessor de Trump afirma que nenhum país lutará contra Washington pela Gronelândia.