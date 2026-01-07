MUNDO
Trump discute opções, incluindo militares, para adquirir a Gronelândia, diz a Casa Branca
“O Presidente e a sua equipa estão a discutir uma gama de opções para alcançar este importante objectivo de política externa, e, claro, utilizar as forças armadas dos EUA é sempre uma opção ao dispor do comandante-em-chefe”, disse a Casa Branca.
Primeira-Ministra do Japão reitera apelo a negociações com a China, em meio a tensões bilaterais
Os comentários de Sanae Takaichi surgem na sequência de um aviso da embaixada chinesa sobre a deterioração da segurança pública em algumas partes do Japão, aconselhando os cidadãos chineses a evitarem viajar para o país.
Terramoto de magnitude 6.2 abala o oeste do Japão, sem aviso de tsunami emitido
O terramoto atinge a parte oriental da província de Shimane a uma profundidade de cerca de 10 quilómetros, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.
Mundo reage aos ataques dos EUA à Venezuela e à 'captura' do Presidente Maduro
Os EUA dizem que realizaram um "ataque em larga escala" na Venezuela, resultando na "captura" do Presidente Nicolás Maduro e da sua esposa, Cilia Flores. A seguir, reações aos ataques dos EUA.
Ucrânia ordena evacuação em massa de crianças em regiões da linha da frente devido ao avanço russo
Milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas na Ucrânia desde o início da guerra, em 2022.
Tesla perde o título de maior fabricante de veículos elétricos do mundo para a BYD
As vendas globais de veículos elétricos da Tesla caíram mais de oito por cento em 2025, permitindo que a chinesa BYD a ultrapassasse como o maior fabricante de veículos elétricos do mundo.
