Trump discute opções, incluindo militares, para adquirir a Gronelândia, diz a Casa Branca
“O Presidente e a sua equipa estão a discutir uma gama de opções para alcançar este importante objectivo de política externa, e, claro, utilizar as forças armadas dos EUA é sempre uma opção ao dispor do comandante-em-chefe”, disse a Casa Branca.
ÚLTIMAS
COI: Rússia não será representada nas Olimpíadas de Inverno, mesmo que a guerra na Ucrânia termine
O Comité Olímpico Internacional (COI) baniu a Rússia e a Bielorrússia na sequência da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.
Primeira-Ministra do Japão reitera apelo a negociações com a China, em meio a tensões bilaterais
Os comentários de Sanae Takaichi surgem na sequência de um aviso da embaixada chinesa sobre a deterioração da segurança pública em algumas partes do Japão, aconselhando os cidadãos chineses a evitarem viajar para o país.