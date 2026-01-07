OPINIÃO
Expansão ilegal de colonatos israelitas na Cisjordânia sob ocupação atinge recorde histórico em 2025
Somália à Beira de Vencer o Terrorismo
Presidente da Comissão da UE: 'A Europa deve defender-se e depender de si mesma'
O Kizilelma da Türkiye mudou para sempre o poder aéreo
Por Ozan Ahmet Çetin
Trump nega alterações climáticas; especialistas dizem que desinformação é agora uma crise por si só
Grupo de direitos humanos: 'Inquérito distorcido' alimenta o ódio anti-Muçulmanos em França
Previa-se uma emboscada, mas a conversa entre Trump e Mamdani revelou futura aliança em Nova Iorque
Baba UmarBaba Umar
Presidente do Brasil, Lula da Silva, coloca o "Mapa do Caminho" de volta ao centro da COP30
Voos apoiados por Israel retiram palestinianos de Gaza sob o pretexto de "ajudar os muçulmanos"
Reflexões sobre o Dia da República: a «grande estratégia» da Türkiye numa perspetiva histórica
Por Huseyin Alptekin
A Türkiye planeia tornar-se um grande interveniente no mercado global de elementos de terras raras
Por Kazim Alam
Iniciativa de governança global da China está alinhada com visão da Türkiye para nova ordem mundial
Por Mursel Dogrul
Türkiye entra em cena: como a diplomacia de Erdogan ajudou ao cessar-fogo mais difícil de Gaza
Por Hursit Dingil
Boa COP, má COP: A diplomacia da cimeira e a candidatura de Türkiye à Conferência do Clima de 2026
Por Mikail Yasar Gunay
Construir uma barreira contra drones: a estratégia de defesa aérea da Europa para uma nova era
Por Mehmet Emre Kahraman
Síria suspende voos no aeroporto de Alepo depois de ataques terroristas do SDF liderado pelo YPG
Autores em destaque
Presidente Aoun: "Ataques contínuos de Israel ao Líbano levantam sérias questões"