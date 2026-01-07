Presidente da Comissão da UE: 'A Europa deve defender-se e depender de si mesma'
A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, insta o bloco a acelerar a autonomia estratégica, afirmando que a Europa deve fortalecer rapidamente a sua própria defesa e segurança em resposta a uma ordem global mais instável.
Autores em destaque
Joseph Aoun condena os ataques israelitas no Líbano, alertando que os ataques visam minar o cessar-fogo em vigor desde novembro de 2024, encerrando mais de um ano de ataques transfronteiriços perante o genocídio de Telavive em Gaza.