Presidente do México denuncia a intervenção militar dos EUA na Venezuela
A Presidente Sheinbaum descartou a possibilidade de uma intervenção semelhante em território mexicano.
26 países da UE pedem respeito pelo direito internacional após intervenção militar na Venezuela
A declaração, emitida pela chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, foi apoiada por todos os Estados-membros da UE, exceto a Hungria.
Líder da junta da Guiné confirmado como vencedor da primeira eleição presidencial desde o golpe de 2021
As eleições de 28 de dezembro foram realizadas sob uma nova constituição que revogou a proibição de líderes militares concorrerem a cargos públicos e estendeu o mandato presidencial de cinco para sete anos.
Espanha e cinco países da América Latina repudiam 'ação militar dos EUA' na Venezuela
Os seis países convocaram as Nações Unidas numa declaração conjunta para intervir e ajudar a reduzir a escalada da situação na Venezuela.
Primeira-ministra da Dinamarca pede a Trump que pare de ameaçar tomar a Gronelândia
"Os EUA não têm o direito de anexar nenhum dos três países do Reino da Dinamarca", afirma a Primeira-ministra Mette Frederiksen.
Trump adverte a Colômbia e aponta para Cuba após a captura de Maduro
O Presidente dos EUA intensifica a retórica em relação aos líderes regionais após a operação na Venezuela, acusando Bogotá de tráfico de drogas e criticando o papel de Havana em Caracas.
