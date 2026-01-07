OPINIÃO
Somália à Beira de Vencer o Terrorismo
Após mais de 30 anos de conflitos e instabilidade, a Somália vive um momento histórico no combate ao terrorismo. O Conselheiro de Segurança Nacional, Embaixador Awes Hagi Yusuf, destaca os avanços sem precedentes alcançados pelo país.
Líder da junta da Guiné confirmado como vencedor da primeira eleição presidencial desde o golpe de 2021
As eleições de 28 de dezembro foram realizadas sob uma nova constituição que revogou a proibição de líderes militares concorrerem a cargos públicos e estendeu o mandato presidencial de cinco para sete anos.