TÜRKİYE
POLÍTICA
CULTURA
REPORTAGENS ESPECIAIS
OPINIÃO
OPINIÃO
Erdogan levanta preocupações sobre a Venezuela e Gaza em conversa com Trump
Os líderes discutiram as relações entre a Türkiye e os EUA, a cooperação em matéria de defesa e questões regionais, segundo Ancara.
OPINIÃO
Ozan Ahmet Çetin
O Kizilelma da Türkiye mudou para sempre o poder aéreo
Um caça não tripulado conseguiu a primeira vitória aérea confirmada do mundo, remodelando o poder aéreo global e acelerando a mudança para a aviação de combate autónoma.
Relações Paquistão-Türkiye: Da amizade espiritual à parceria estratégica
Huseyin Alptekin
Reflexões sobre o Dia da República: a «grande estratégia» da Türkiye numa perspetiva histórica
Por
Hursit Dingil
Türkiye entra em cena: como a diplomacia de Erdogan ajudou ao cessar-fogo mais difícil de Gaza
Por
Mikail Yasar Gunay
Boa COP, má COP: A diplomacia da cimeira e a candidatura de Türkiye à Conferência do Clima de 2026
O Kizilelma da Türkiye mudou para sempre o poder aéreo
Um caça não tripulado conseguiu a primeira vitória aérea confirmada do mundo, remodelando o poder aéreo global e acelerando a mudança para a aviação de combate autónoma.
Relações Paquistão-Türkiye: Da amizade espiritual à parceria estratégica
Huseyin Alptekin
Reflexões sobre o Dia da República: a «grande estratégia» da Türkiye numa perspetiva histórica
Por
Hursit Dingil
Türkiye entra em cena: como a diplomacia de Erdogan ajudou ao cessar-fogo mais difícil de Gaza
Por
Mikail Yasar Gunay
Boa COP, má COP: A diplomacia da cimeira e a candidatura de Türkiye à Conferência do Clima de 2026
Türkiye saúda esforços do Conselho de Liderança Presidencial do Iémen para restaurar a estabilidade
O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que Ancara acompanha com preocupação os desenvolvimentos nas províncias do sul que ameaçam a soberania e a integridade territorial do país.
Dezenas de suspeitos de pertencerem ao Daesh foram detidos em novas operações na Türkiye
As forças de segurança turcas realizaram operações coordenadas no âmbito de esforços intensificados de contraterrorismo, após um ataque mortal ligado ao Daesh na província de Yalova.
O sofrimento em Gaza “não ficará sem resposta”, diz Erdogan
O Presidente da Türkiye, Erdogan, afirmou que terá uma chamada telefónica com o Presidente dos EUA, Donald Trump, na segunda-feira, para discutir a situação em Gaza e os esforços de paz entre a Ucrânia e a Rússia.
THY construirá o maior terminal de carga do mundo com um investimento superior a US$ 2,3 mil milhões
A companhia aérea de bandeira da Türkiye irá também construir a maior unidade de catering de bordo do mundo.
Ozan Ahmet Çetin
O Kizilelma da Türkiye mudou para sempre o poder aéreo
Um caça não tripulado conseguiu a primeira vitória aérea confirmada do mundo, remodelando o poder aéreo global e acelerando a mudança para a aviação de combate autónoma.
Relações Paquistão-Türkiye: Da amizade espiritual à parceria estratégica
Huseyin Alptekin
Reflexões sobre o Dia da República: a «grande estratégia» da Türkiye numa perspetiva histórica
Por
Hursit Dingil
Türkiye entra em cena: como a diplomacia de Erdogan ajudou ao cessar-fogo mais difícil de Gaza
Por
Mikail Yasar Gunay
Boa COP, má COP: A diplomacia da cimeira e a candidatura de Türkiye à Conferência do Clima de 2026
O Kizilelma da Türkiye mudou para sempre o poder aéreo
Um caça não tripulado conseguiu a primeira vitória aérea confirmada do mundo, remodelando o poder aéreo global e acelerando a mudança para a aviação de combate autónoma.
Relações Paquistão-Türkiye: Da amizade espiritual à parceria estratégica
Huseyin Alptekin
Reflexões sobre o Dia da República: a «grande estratégia» da Türkiye numa perspetiva histórica
Por
Hursit Dingil
Türkiye entra em cena: como a diplomacia de Erdogan ajudou ao cessar-fogo mais difícil de Gaza
Por
Mikail Yasar Gunay
Boa COP, má COP: A diplomacia da cimeira e a candidatura de Türkiye à Conferência do Clima de 2026
Carregar Mais
1x
00:00
00:00