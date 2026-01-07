TÜRKİYE
Erdogan levanta preocupações sobre a Venezuela e Gaza em conversa com Trump
Os líderes discutiram as relações entre a Türkiye e os EUA, a cooperação em matéria de defesa e questões regionais, segundo Ancara.
Ozan Ahmet Çetin
Huseyin Alptekin
Por Hursit Dingil
Por Mikail Yasar Gunay
Türkiye saúda esforços do Conselho de Liderança Presidencial do Iémen para restaurar a estabilidade
O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que Ancara acompanha com preocupação os desenvolvimentos nas províncias do sul que ameaçam a soberania e a integridade territorial do país.
Dezenas de suspeitos de pertencerem ao Daesh foram detidos em novas operações na Türkiye
As forças de segurança turcas realizaram operações coordenadas no âmbito de esforços intensificados de contraterrorismo, após um ataque mortal ligado ao Daesh na província de Yalova.
O sofrimento em Gaza “não ficará sem resposta”, diz Erdogan
O Presidente da Türkiye, Erdogan, afirmou que terá uma chamada telefónica com o Presidente dos EUA, Donald Trump, na segunda-feira, para discutir a situação em Gaza e os esforços de paz entre a Ucrânia e a Rússia.
THY construirá o maior terminal de carga do mundo com um investimento superior a US$ 2,3 mil milhões
A companhia aérea de bandeira da Türkiye irá também construir a maior unidade de catering de bordo do mundo.
