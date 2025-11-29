FEATURES DETAIL
Novo relatório afirma que Israel matou mais de 100.000 palestinianos no genocídio em Gaza
A estimativa média dos investigadores é de 112.069 palestinianos mortos durante o genocídio, um número significativamente maior do que os números oficiais das autoridades de Gaza.
Adeptos transformam jogo Palestina-País Basco em forte demonstração de apoio aos palestinianos
Adeptos entoam cânticos pró-Palestina, acenam com bandeiras da Palestina e faixas no Estádio de San Mamés, em Bilbao, para expressar apoio aos palestinianos durante o jogo.
Astronómos liderados por cientista turco descobrem novos planetas fora do Sistema Solar
A equipa identificou planetas em torno de três estrelas, incluindo o TOI-5799c, que pode ter uma atmosfera e condições adequadas para a presença de água em estado líquido.
Ministro turco alerta para o «domínio» da IA, enquanto economistas condenam o «tecnofeudalismo»
No TRT World Forum, os oradores defenderam uma governança ética da IA perante o domínio dos EUA e da China, aos obstáculos corporativos e ao aumento das desigualdades de género.
Tanque Altay marca uma nova era para o poder de defesa e as ambições globais da Türkiye
O primeiro tanque de guerra produzido internamente pela Türkiye transformará o país de uma potência militar regional num exportador global de defesa.
