Reflexões sobre o Dia da República: a «grande estratégia» da Türkiye numa perspetiva histórica
Desde o seu nascimento como nação moderna até ao presente, a Türkiye tem calibrado a sua política para se adequar às necessidades da época, preferindo o pragmatismo a riscos desnecessários.
A descoberta de enormes depósitos de terras raras, num contexto de crescente guerra comercial entre os EUA e a China, pode ajudar a Türkiye a tornar-se um dos principais produtores de produtos de alta tecnologia para as áreas das comunicações.
By Kazim Alam
Autores em destaque