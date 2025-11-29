TÜRKİYE
Erdogan saúda a visita do Papa à Türkiye como um passo fundamental para fortalecer uma base comum
O Papa Leão XIV está na Türkiye até domingo na sua primeira viagem ao exterior, e está agendado que viaje para várias cidades, incluindo Istambul e Iznik, antigamente conhecida como Niceia.
Erdogan saúda a visita do Papa à Türkiye como um passo fundamental para fortalecer uma base comum
Türkiye: Cessar-fogo Rússia-Ucrânia é necessário antes de qualquer negociação sobre envio de tropas
A declaração turca surge na sequência das observações de Macron na terça-feira, em que sugeriu que uma futura força de garantia de segurança poderia incluir soldados franceses, britânicos e turcos.
Türkiye: Cessar-fogo Rússia-Ucrânia é necessário antes de qualquer negociação sobre envio de tropas
Türkiye censura o acordo marítimo entre o Líbano e o Chipre grego por excluir os cipriotas turcos
O Ministério dos Negócios Estrangeiros afirma que o acordo não representa toda a ilha e reitera que os direitos dos cipriotas turcos devem estar no centro de qualquer acordo marítimo.
Türkiye censura o acordo marítimo entre o Líbano e o Chipre grego por excluir os cipriotas turcos
OPINIÃO
opinion
author
Huseyin Alptekin
author
Hursit Dingil
Por Mikail Yasar Gunay
Por Melike Hocaoglu
Papa Leão XIV chega à Türkiye na sua primeira visita ao estrangeiro
O Papa irá reunir-se com o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, visitar grandes cidades e participar em cerimónias religiosas.
Papa Leão XIV chega à Türkiye na sua primeira visita ao estrangeiro
Erdogan homenageado com o Prémio Europa da OMS pelo trabalho humanitário da Türkiye na Palestina
O Diretor Regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, entrega o prémio ao Presidente Recep Tayyip Erdogan no 11.º Congresso Mundial da Medicina Turca em Ancara.
Erdogan homenageado com o Prémio Europa da OMS pelo trabalho humanitário da Türkiye na Palestina