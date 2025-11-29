O inverno está a chegar: como uma tradição sazonal milenar ainda fervilha nas cozinhas turcas
Quando o verão termina, as mulheres turcas transformam as cozinhas e varandas em oficinas sazonais, conservando tomates, pimentos, frutas e grãos para o inverno que se aproxima — um ritual que combina sobrevivência, memória e tradição.
OPINIÃO
O que a proibição de livros em Caxemira revela sobre a democracia da Índia
A proibição generalizada de 25 livros pela administração indiana, incluindo o meu, é um apagamento calculado da história, da política e da dissidência de Caxemira, substituindo as nuances por uma narrativa aprovada pelo Estado.
