CULTURA
Erdogan saúda a visita do Papa à Türkiye como um passo fundamental para fortalecer uma base comum
O Papa Leão XIV está na Türkiye até domingo na sua primeira viagem ao exterior, e está agendado que viaje para várias cidades, incluindo Istambul e Iznik, antigamente conhecida como Niceia.
Erdogan saúda a visita do Papa à Türkiye como um passo fundamental para fortalecer uma base comum
Papa Leão XIV chega à Türkiye na sua primeira visita ao estrangeiro
O Papa irá reunir-se com o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, visitar grandes cidades e participar em cerimónias religiosas.
Papa Leão XIV chega à Türkiye na sua primeira visita ao estrangeiro
O inverno está a chegar: como uma tradição sazonal milenar ainda fervilha nas cozinhas turcas
Quando o verão termina, as mulheres turcas transformam as cozinhas e varandas em oficinas sazonais, conservando tomates, pimentos, frutas e grãos para o inverno que se aproxima — um ritual que combina sobrevivência, memória e tradição.
O inverno está a chegar: como uma tradição sazonal milenar ainda fervilha nas cozinhas turcas
OPINIÃO
opinion
author
Anuradha Bhasin
author
Maria Hamid
author
Kavitha Iyer
Por Nilosree Biswas
Por Yusuf Kamadan
O famoso lahmacun de Gaziantep, na Türkiye, recebe o registo de indicação geográfica da UE
O icónico pão achatado com carne de Gaziantep junta-se à baklava e à pasta de pistácio entre as iguarias reconhecidas pela UE provenientes da cidade do sudeste da Türkiye.
O famoso lahmacun de Gaziantep, na Türkiye, recebe o registo de indicação geográfica da UE
IA está finalmente a tentar falar línguas africanas, irá acabar com uma negligência histórica?
Os grandes modelos linguísticos falam mais de 100 línguas fluentemente, a menos que sejas um dos 1,2 mil milhões de habitantes de África.
IA está finalmente a tentar falar línguas africanas, irá acabar com uma negligência histórica?
Raro retrato Otomano de Osman Hamdi Bey será leiloado por 1,5 milhões de dólares
Um retrato há muito escondido da esposa de Osman Hamdi Bey, Naile Hanim, pintado na década de 1880 e mantido na família durante décadas, foi colocado à venda por um valor recorde de 1,5 milhões de dólares.
Raro retrato Otomano de Osman Hamdi Bey será leiloado por 1,5 milhões de dólares
Porque é que abandonar as redes sociais pode ser a chave para a felicidade?
Enquanto os psicólogos alertam para os efeitos negativos que a comparação nas redes sociais tem sobre a saúde mental, um novo conceito está a ajudar as pessoas a recuperar o seu tempo, paz e vida.
Porque é que abandonar as redes sociais pode ser a chave para a felicidade?