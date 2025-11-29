Crianças estão entre os 150 jovens sudaneses raptados pelas RSF no Kordofan do Sul

O comandante das Forças de Apoio Rápido (RSF), Mohamed Hamdan Daglo, afirmou na segunda-feira que as suas forças e grupos aliados concordaram com um cessar-fogo humanitário imediato, que inclui a suspensão de todas as ações hostis durante três meses.