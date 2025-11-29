Centenas de crianças chegam ao campo de refugiados sem família após fugirem da violência em Darfur
A ONU registou a chegada de 354 crianças a um campo de refugiados em Tawila entre 26 de outubro e 22 de novembro, com as autoridades a afirmarem que os seus pais desapareceram, foram detidos ou mortos ao longo do caminho.
ÚLTIMAS
Forças paramilitares RSF do Sudão declaram uma 'trégua humanitária' unilateral por três meses
O líder paramilitar das RSF diz que o cessar-fogo visa facilitar a entrega de ajuda humanitária e apoiar os esforços internacionais para pôr fim à violência.
Crianças estão entre os 150 jovens sudaneses raptados pelas RSF no Kordofan do Sul
O comandante das Forças de Apoio Rápido (RSF), Mohamed Hamdan Daglo, afirmou na segunda-feira que as suas forças e grupos aliados concordaram com um cessar-fogo humanitário imediato, que inclui a suspensão de todas as ações hostis durante três meses.