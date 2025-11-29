ÁFRICA
Centenas de crianças chegam ao campo de refugiados sem família após fugirem da violência em Darfur
A ONU registou a chegada de 354 crianças a um campo de refugiados em Tawila entre 26 de outubro e 22 de novembro, com as autoridades a afirmarem que os seus pais desapareceram, foram detidos ou mortos ao longo do caminho.
Presidente da Guiné-Bissau, Embaló, foge para o Senegal depois de um golpe militar tomar o poder
Senegal confirma que o Presidente Embaló chegou a Dakar "são e salvo" após um golpe de Estado bloquear os resultados das eleições na Guiné-Bissau.
Líder da ONU condena o golpe na Guiné-Bissau: 'violação inaceitável dos princípios democráticos'
Situada entre a Guiné e o Senegal, a Guiné-Bissau já passou por quatro golpes de Estado desde a sua independência de Portugal em 1974.
Amnistia Internacional: Violência das RSF em Darfur, no Sudão, "constitui crimes de guerra"
A Amnistia Internacional relata atrocidades em Al Fasher, incluindo o assassinato de homens desarmados e a violação de mulheres e crianças.
Crianças estão entre os 150 jovens sudaneses raptados pelas RSF no Kordofan do Sul
O comandante das Forças de Apoio Rápido (RSF), Mohamed Hamdan Daglo, afirmou na segunda-feira que as suas forças e grupos aliados concordaram com um cessar-fogo humanitário imediato, que inclui a suspensão de todas as ações hostis durante três meses.
Vulcão etíope entra em erupção após 12.000 anos de inactividade
Segundo o Centro de Alerta de Cinzas Vulcânicas de Toulouse, nuvens de cinzas do vulcão espalharam-se pelo Iémen, Omã, Índia e Paquistão.
