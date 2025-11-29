A Türkiye planeia tornar-se um grande interveniente no mercado global de elementos de terras raras
A descoberta de enormes depósitos de terras raras, num contexto de crescente guerra comercial entre os EUA e a China, pode ajudar a Türkiye a tornar-se um dos principais produtores de produtos de alta tecnologia para as áreas das comunicações.
