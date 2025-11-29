ECONOMIA & NEGÓCIOS
O primeiro-ministro da Hungria diz ter feito um acordo de 'proteção financeira' com Washington
O primeiro-ministro Viktor Orban afirma ter feito um acordo com Trump sobre uma proteção financeira em caso de ataque externo à Hungria ou ao seu sistema financeiro.
A Türkiye planeia tornar-se um grande interveniente no mercado global de elementos de terras raras
A descoberta de enormes depósitos de terras raras, num contexto de crescente guerra comercial entre os EUA e a China, pode ajudar a Türkiye a tornar-se um dos principais produtores de produtos de alta tecnologia para as áreas das comunicações.
China promete "lutar até ao fim" na escalada da guerra comercial com os EUA
Pequim condena as novas tarifas de 100% de Trump e afirma que as taxas portuárias retaliatórias são medidas "legítimas" para defender a segurança nacional em meio a tensões comerciais agravadas.
ÚLTIMAS
opinion
A China 'não tem medo' de guerra comercial após Trump ameaçar com novas tarifas
Pequim promete defender os seus interesses enquanto os EUA planeiam tarifas de 100% e restrições à exportação de software devido à disputa sobre terras raras.
Pequim culpa os EUA por aumentarem as tensões comerciais e defende restrições às terras raras
As declarações de Pequim surgem depois de Trump ter prometido na sexta-feira impor novas tarifas de 100% sobre produtos chineses e restringir a exportação de 'software crítico'.
Trump afirma ter tido uma conversa telefónica "muito boa" com Lula sobre economia e comércio
O Presidente dos EUA diz que ele e o seu homólogo brasileiro planeiam encontrar-se num "futuro não muito distante".
