Hamas concorda com administração tecnocrata para Gaza
Grupo afirma estar pronto para um acordo abrangente incluindo troca de prisioneiros, cessar-fogo e reconstrução do enclave devastado pela guerra.
EUA levantam sanções sobre colonos israelitas, mas suspendem aprovação de vistos para palestinianos
A suspensão de vistos segue-se à revogação de vistos para funcionários palestinianos, impedindo-os de participar na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque em setembro.
Deslocamento forçado em massa no nordeste de Gaza à medida que os ataques israelitas se intensificam
Israel intensifica os bombardeamentos com artilharia, ataques aéreos e robôs carregados de explosivos, forçando os palestinianos a fugir em grande número.
Por que razão a ONU diz que a fome em Gaza é uma catástrofe humana “deliberada”?
O Primeiro-Ministro israelita Netanyahu nega que haja fome em Gaza, apesar das provas contundentes de que as forças israelitas forçaram a fome aos palestinianos.
'Gostaria de poder estar aí convosco': Sobrevivente do Holocausto Gabor Mate apoia a Flotilha
Especialista em trauma, o húngaro-canadiano Gabor Mate, envia apoio à próxima missão de ajuda.
Reservistas israelitas alegadamente exaustos faltam ao serviço durante a ocupação de Gaza
A diminuição da comparência ameaça os planos militares de Netanyahu, com os soldados a citarem exaustão, tensão pessoal e desilusão.
Hamas concorda com administração tecnocrata para Gaza
Grupo afirma estar pronto para um acordo abrangente incluindo troca de prisioneiros, cessar-fogo e reconstrução do enclave devastado pela guerra.
EUA levantam sanções sobre colonos israelitas, mas suspendem aprovação de vistos para palestinianos
A suspensão de vistos segue-se à revogação de vistos para funcionários palestinianos, impedindo-os de participar na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque em setembro.
Deslocamento forçado em massa no nordeste de Gaza à medida que os ataques israelitas se intensificam
Israel intensifica os bombardeamentos com artilharia, ataques aéreos e robôs carregados de explosivos, forçando os palestinianos a fugir em grande número.
