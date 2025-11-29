GUERRA EM GAZA
Hamas concorda com administração tecnocrata para Gaza
Grupo afirma estar pronto para um acordo abrangente incluindo troca de prisioneiros, cessar-fogo e reconstrução do enclave devastado pela guerra.
Hamas concorda com administração tecnocrata para Gaza
EUA levantam sanções sobre colonos israelitas, mas suspendem aprovação de vistos para palestinianos
A suspensão de vistos segue-se à revogação de vistos para funcionários palestinianos, impedindo-os de participar na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque em setembro.
EUA levantam sanções sobre colonos israelitas, mas suspendem aprovação de vistos para palestinianos
Deslocamento forçado em massa no nordeste de Gaza à medida que os ataques israelitas se intensificam
Israel intensifica os bombardeamentos com artilharia, ataques aéreos e robôs carregados de explosivos, forçando os palestinianos a fugir em grande número.
Deslocamento forçado em massa no nordeste de Gaza à medida que os ataques israelitas se intensificam
ÚLTIMAS
opinion
Por que razão a ONU diz que a fome em Gaza é uma catástrofe humana “deliberada”?
O Primeiro-Ministro israelita Netanyahu nega que haja fome em Gaza, apesar das provas contundentes de que as forças israelitas forçaram a fome aos palestinianos.
Por que razão a ONU diz que a fome em Gaza é uma catástrofe humana “deliberada”?
'Gostaria de poder estar aí convosco': Sobrevivente do Holocausto Gabor Mate apoia a Flotilha
Especialista em trauma, o húngaro-canadiano Gabor Mate, envia apoio à próxima missão de ajuda.
'Gostaria de poder estar aí convosco': Sobrevivente do Holocausto Gabor Mate apoia a Flotilha