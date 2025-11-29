AMÉRICA LATINA
Lula: Ao prender Bolsonaro, o Brasil deu "uma lição de democracia ao mundo"
Bolsonaro foi condenado em setembro por liderar uma organização criminosa que conspirou para garantir o seu "domínio autoritário do poder".
Brasil aprova a primeira vacina do mundo contra a dengue em dose única
A nova vacina mostrou 91,6% de eficácia contra a dengue grave durante os ensaios clínicos, que envolveram mais de 16.000 voluntários.
Ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, recebe pena de 11 anos de prisão por tentativa de golpe
Castillo e os seus principais assessores foram condenados por tentarem dissolver o Congresso e tomar o poder durante a crise política de 2022 no Peru.
Trump anuncia operação terrestre contra 'tráfico de drogas' na Venezuela
O Presidente Trump afirma que os Estados Unidos quase acabaram com o tráfico de drogas venezuelano por via marítima e planeia iniciar operações por via terrestre.
Venezuela proíbe companhias aéreas que suspenderam operações após alerta de segurança dos EUA
As companhias afetadas — a espanhola Iberia, a portuguesa TAP, a colombiana Avianca, a chilena e brasileira LATAM, a brasileira GOL e a Turkish Airlines — terão as suas autorizações operacionais revogadas.
A República Dominicana autoriza os EUA a usar o seu território para combater o tráfico de droga
Abinader afirma que as forças dos EUA podem operar a partir de duas zonas restritas "por um tempo limitado".
