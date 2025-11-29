EUROPA
Maioria dos eslovenos votou contra a lei sobre a morte assistida para pacientes terminais
De acordo com a comissão eleitoral, 46,57% dos que participaram no referendo votaram a favor da lei.
Grupo de direitos humanos: 'Inquérito distorcido' alimenta o ódio anti-Muçulmanos em França
Grupos muçulmanos afirmam que a pesquisa foi baseada em perguntas tendenciosas e destacou seletivamente respostas de minorias com objetivos polémicos.
Países Baixos iniciam o destacamento de 300 militares e sistemas de defesa aérea para a Polónia
A missão é tanto uma contribuição operacional para a defesa oriental da NATO quanto uma demonstração simbólica do compromisso dos Países Baixos com a segurança coletiva, de acordo com oficiais holandeses.
Zelensky garante mais de 1,2 mil milhões de dólares em acordos de defesa e energia na Europa
A Ucrânia receberá sistemas de defesa aérea e abastecimento garantido de gás após a visita do Presidente Zelensky à França, Grécia e Espanha.
Reino Unido afirma que "opções militares estão prontas" em resposta a "navio espião" russo
O Secretário de Defesa John Healey diz que um navio russo está a ser monitorizado pela Marinha Real há semanas.
UE planeia treinar 3.000 agentes da polícia palestinianos para o pós-cessar-fogo em Gaza
Um funcionário da UE afirma que o bloco irá propor a formação de agentes da polícia palestiniana como parte dos esforços para restaurar a segurança a longo prazo no território.
