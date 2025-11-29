ÚLTIMAS
Trump assina ordem para avaliar se classifica capítulos da Irmandade Muçulmana como "terroristas"
Os Departamentos de Estado e do Tesouro são obrigados a apresentar um relatório e a agir no prazo de 45 dias para designar formalmente os grupos, se apropriado.
Relatório da ONU: "Uma mulher é morta a cada 10 minutos por um parceiro ou membro da família"
Aproximadamente 50.000 mulheres e meninas em todo o mundo foram mortas por parceiros íntimos ou outros membros da família em 2024, o que implica que, em média, 137 mulheres ou meninas foram mortas a cada dia, de acordo com um relatório da ONU.
Várias mortes enquanto inundações e deslizamentos de terra continuam a devastar o Sudeste Asiático
Chuvas intensas de monção e sistemas climáticos relacionados a ciclones provocaram inundações e deslizamentos mortais em todo o Sudeste Asiático, com a Tailândia registrando 33 mortes e a Indonésia pelo menos oito.