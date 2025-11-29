MUNDO
Trump anuncia operação terrestre contra 'tráfico de drogas' na Venezuela
O Presidente Trump afirma que os Estados Unidos quase acabaram com o tráfico de drogas venezuelano por via marítima e planeia iniciar operações por via terrestre.
Trump anuncia operação terrestre contra 'tráfico de drogas' na Venezuela
Número de mortos em incêndio residencial em Hong Kong sobe para 55
A polícia deteve três pessoas sob suspeita de "homicídio culposo" à medida que o departamento anti-corrupção de Hong Kong lança uma investigação ao projeto de renovação do edifício.
Número de mortos em incêndio residencial em Hong Kong sobe para 55
Rússia afirma que não fará concessões em pontos-chave do acordo com a Ucrânia
O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que Moscovo continua comprometida com os princípios acordados com os EUA em Anchorage.
Rússia afirma que não fará concessões em pontos-chave do acordo com a Ucrânia
ÚLTIMAS
opinion
44 mortos em incêndio em complexo residencial de Hong Kong e registam-se 279 desaparecidos
Entre aqueles que foram levados para o hospital, 45 pessoas permanecem em estado crítico.
44 mortos em incêndio em complexo residencial de Hong Kong e registam-se 279 desaparecidos
Relatório da ONU: "Uma mulher é morta a cada 10 minutos por um parceiro ou membro da família"
Aproximadamente 50.000 mulheres e meninas em todo o mundo foram mortas por parceiros íntimos ou outros membros da família em 2024, o que implica que, em média, 137 mulheres ou meninas foram mortas a cada dia, de acordo com um relatório da ONU.
Relatório da ONU: "Uma mulher é morta a cada 10 minutos por um parceiro ou membro da família"
Várias mortes enquanto inundações e deslizamentos de terra continuam a devastar o Sudeste Asiático
Chuvas intensas de monção e sistemas climáticos relacionados a ciclones provocaram inundações e deslizamentos mortais em todo o Sudeste Asiático, com a Tailândia registrando 33 mortes e a Indonésia pelo menos oito.
Várias mortes enquanto inundações e deslizamentos de terra continuam a devastar o Sudeste Asiático