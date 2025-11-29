Relatório da ONU: "Uma mulher é morta a cada 10 minutos por um parceiro ou membro da família"

Aproximadamente 50.000 mulheres e meninas em todo o mundo foram mortas por parceiros íntimos ou outros membros da família em 2024, o que implica que, em média, 137 mulheres ou meninas foram mortas a cada dia, de acordo com um relatório da ONU.