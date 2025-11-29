OPINION DETAIL
Grupo de direitos humanos: 'Inquérito distorcido' alimenta o ódio anti-Muçulmanos em França
Grupos muçulmanos afirmam que a pesquisa foi baseada em perguntas tendenciosas e destacou seletivamente respostas de minorias com objetivos polémicos.
Presidente do Brasil, Lula da Silva, coloca o "Mapa do Caminho" de volta ao centro da COP30
Presidente Lula: “Eu não tinha dúvida de que faríamos a melhor COP de todas até agora.”
Voos apoiados por Israel retiram palestinianos de Gaza sob o pretexto de "ajudar os muçulmanos"
Voos secretos organizados por grupos apoiados por Israel estão a transportar palestinianos de Gaza para países africanos e asiáticos.
Relações Paquistão-Türkiye: Da amizade espiritual à parceria estratégica
Os laços históricos entre as duas nações muçulmanas só se aprofundaram com o passar do tempo, unindo os dois povos em todas as esferas da vida.
Reflexões sobre o Dia da República: a «grande estratégia» da Türkiye numa perspetiva histórica
Desde o seu nascimento como nação moderna até ao presente, a Türkiye tem calibrado a sua política para se adequar às necessidades da época, preferindo o pragmatismo a riscos desnecessários.
